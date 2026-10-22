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Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.36 WIB

3 Zodiak yang Punya Keajaiban di Akhir Tahun 2026, Akhir Oktober Siap Beri Kejutan Besar

Zodiak yang diramalkan punya keajaiban di akhir tahun 2026 saat akhir Oktober siap memberikan kejutan besar. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan punya keajaiban di akhir tahun 2026 saat akhir Oktober siap memberikan kejutan besar. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam hidup ini tentu berlangsung banyak kejadian yang tak terduga terlepas baik-buruknya pengaruh yang diberikan.

Bila datang sesuatu yang baik, terkadang perubahan yang dirasakan bisa begitu signifikan memengaruhi hidup.

Terkadang astrolog menyebutnya hoki atau keajaiban yang mendatangkan banyak rezeki ke hidup seseorang.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan punya keajaiban di akhir tahun 2026 saat akhir Oktober siap memberikan kejutan besar.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan akan punya kesempatan memperoleh hal besar.

Bahkan sesuatu yang nyaris tidak terlintas di pikiran karena dianggap tidak mungkin, seperti bisa membuka bisnis punya peluang terjadi.

Astrolog meyakini, hoki membuat segala sesuatunya berlangsung lancar termasuk membuka pintu kemudahan.

Maka tidak heran kalau hidup ke depannya bisa berubah berkat jalan baru yang terbuka dan keinginan untuk fokus pada apa yang dikerjakan.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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