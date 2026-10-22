3 Weton yang Bakal Dihantam Rezeki Besar di Akhir Tahun 2026, Siap-Siap Jadi Orang Kaya Baru

Weton yang diramalkan bakal dihantam rezeki besar di akhir tahun 2026 saat seseorang bisa menjadi orang kaya baru. (dok: pexels)
JawaPos.com - Badai rezeki mungkin akan dialami oleh segelintir orang di paruh kedua tahun 2026 ini.
Sekalipun keadaan berlangsung penuh dengan ketidakpastian, akan tetapi rezeki seseorang telah tergariskan dan dapat datang dengan caranya sendiri.
Maka tidak heran dalam keadaan sulit sekalipun, segelintir orang tetapi bisa tumbuh bahkan menjadi seseorang yang besar.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal dihantam rezeki besar di akhir tahun 2026 saat seseorang bisa menjadi orang kaya baru.
1. Weton Senin Pon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pon umumnya merupakan orang yang penuh dengan tanggung jawab.
Menurut perhitungan primbon, perubahan secara keuangan bisa mereka dapatkan di akhir tahun 2026 ini.
Keuntungan bisnis dimungkinkan jadi salah satu hal yang akan mengantarkan mereka pada hidup yang lebih baik.
Bisnis yang sempat terpuruk itu nyatanya bila dikelola dengan penuh amanah bisa membuat keuntungan besar hingga akhirnya mengatakan banyak pundi-pundi rupiah.
2. Weton Rabu Wage
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