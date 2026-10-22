3 Zodiak yang Bisa Bertambah Kaya di Akhir Tahun 2026, Mulai Oktober Rezeki Makin Lancar Datangnya

Zodiak yang bisa bertambah kaya di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober rezeki makin lancar datangnya. (dok: magnific)
JawaPos.com - Kerezekian seseorang tentu telah tergariskan sehingga besar-kecilnya keberkahan yang diperoleh telah diatur semesta.
Meski begitu, sikap dalam melihat kebaikan yang datang juga bisa mempengaruhi kebahagian dalam hati.
Seseorang yang punya harta lebih sedih belum tentu tidak bisa merasakan bahagia begitu pula sebaliknya.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang bisa bertambah kaya di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober rezeki makin lancar datangnya.
1. Zodiak Aquarius
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius diramalkan bisa bertambah kaya di paruh kedua tahun kuda api ini.
Mereka dimungkinkan dapat memperoleh banyak pundi-pundi rupiah dari banyak tempat baru.
Astrolog meyakini, kelapangan rezeki ini diperoleh karena hoki sedang mengiringi jalan mereka di akhir tahun 2026.
Selain itu, kebiasaan yang suka bergaul membuat mereka bisa mendapatkan penghidupan dari banyak tempat.
2. Zodiak Libra
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