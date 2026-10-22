Akhir Bulan Membawa Angin Segar, 6 Zodiak Ini Diprediksi Berpeluang Kecipratan Rezeki Nomplok

JawaPos.com - Akhir bulan sering menjadi momen yang dinantikan, terutama bagi mereka yang berharap kondisi keuangan segera membaik.

Di tengah berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, pemasukan tambahan tentu dapat menjadi angin segar.

Rezeki tak terduga bisa hadir dalam beragam bentuk, mulai dari usaha yang semakin lancar hingga piutang yang akhirnya dibayarkan.

Dalam ramalan astrologi, sejumlah zodiak dikaitkan dengan peluang finansial yang menarik menjelang akhir bulan.

Karakter seperti pekerja keras, pandai berkomunikasi, gigih, dan berani mencoba hal baru kerap dianggap dapat mendukung seseorang dalam mengenali kesempatan yang datang.

Kali ini, ada 6 zodiak yang diprediksi berpeluang kecipratan rezeki nomplok.

Meski terdengar menjanjikan, ramalan zodiak bukanlah kepastian mengenai masa depan ataupun jaminan datangnya uang.

Lantas, zodiak apa saja yang masuk dalam daftar ini? Berikut ulasan lengkapnya dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (21/10).

1. Gemini, Peluang Rezeki Bisa Datang dari Relasi dan Usaha

Gemini dikenal sebagai zodiak yang komunikatif, mudah bergaul, dan memiliki ambisi kuat untuk mewujudkan keinginannya.

Mereka cenderung menyukai kebebasan, senang bertemu orang baru, serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.

Kemampuan membangun komunikasi tersebut dapat menjadi modal untuk memperluas jaringan dan menemukan kesempatan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Dalam ramalan akhir bulan, Gemini diprediksi berpeluang mendapatkan rezeki nomplok dari sumber yang tidak terduga.

Gambaran ini dapat berupa usaha yang menghasilkan pemasukan lebih baik, bantuan dari pasangan, atau piutang yang akhirnya dibayarkan.