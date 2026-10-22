Ramalan 6 Zodiak yang Dihujani Keberuntungan pada Oktober 2026, Karier hingga Asmara Jadi Sorotan!

JawaPos.com - Oktober 2026 menjadi periode yang menarik untuk menyimak ramalan zodiak, terutama bagi 6 zodiak yang diprediksi berpeluang merasakan perubahan positif dalam kehidupannya.

Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan karier dan keuangan, tetapi juga hubungan asmara, perkembangan usaha, hingga kemungkinan hadirnya kabar menggembirakan dalam keluarga.

Setiap zodiak memiliki karakter yang berbeda dalam menghadapi kesempatan.

Ada yang dikenal ambisius dan pekerja keras, ada pula yang mengandalkan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

Karakter tersebut dapat menjadi modal untuk mengenali peluang dan menentukan langkah yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi dihujani keberuntungan pada Oktober 2026?

Gemini, Virgo, Libra, Capricorn, Sagitarius, dan Pisces masuk dalam daftar berikut yang dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Rabu (21/10).

Mulai dari peluang pekerjaan hingga kehidupan asmara, berikut gambaran ramalan keenam zodiak tersebut yang dapat menjadi hiburan sekaligus motivasi untuk menyambut berbagai kemungkinan baik.

1. Gemini