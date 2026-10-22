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Aulia Rahmi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.22 WIB

Ramalan 6 Zodiak yang Dihujani Keberuntungan pada Oktober 2026, Karier hingga Asmara Jadi Sorotan!

Ilustrasi Dihujani Keberuntungan (magnific) - Image

Ilustrasi Dihujani Keberuntungan (magnific)

JawaPos.com - Oktober 2026 menjadi periode yang menarik untuk menyimak ramalan zodiak, terutama bagi 6 zodiak yang diprediksi berpeluang merasakan perubahan positif dalam kehidupannya.

Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan karier dan keuangan, tetapi juga hubungan asmara, perkembangan usaha, hingga kemungkinan hadirnya kabar menggembirakan dalam keluarga.

Setiap zodiak memiliki karakter yang berbeda dalam menghadapi kesempatan.

Ada yang dikenal ambisius dan pekerja keras, ada pula yang mengandalkan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

Karakter tersebut dapat menjadi modal untuk mengenali peluang dan menentukan langkah yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi dihujani keberuntungan pada Oktober 2026?

Gemini, Virgo, Libra, Capricorn, Sagitarius, dan Pisces masuk dalam daftar berikut yang dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Rabu (21/10).

Mulai dari peluang pekerjaan hingga kehidupan asmara, berikut gambaran ramalan keenam zodiak tersebut yang dapat menjadi hiburan sekaligus motivasi untuk menyambut berbagai kemungkinan baik.

1. Gemini

Gemini menjadi zodiak pertama yang diprediksi berpeluang memperoleh keberuntungan pada Oktober 2026.

Editor: Hanny Suwindari
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