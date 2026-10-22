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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.21 WIB

Punya Aura Pemimpin! 6 Weton Ini Dipercaya Memiliki Kedudukan Terhormat Menurut Primbon Jawa

weton hari lahir yang paling dipandang karena kasta tinggi kata Primbon Jawa (Freepik/ wavebreakmedia_micro) - Image

weton hari lahir yang paling dipandang karena kasta tinggi kata Primbon Jawa (Freepik/ wavebreakmedia_micro)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu unsur yang kerap digunakan untuk memahami karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perpaduan hari lahir dengan pasaran Jawa dipercaya memiliki makna tersendiri dalam perhitungan Primbon Jawa.

Sejumlah weton bahkan dianggap istimewa karena dikaitkan dengan kewibawaan, kebijaksanaan, kemakmuran, hingga kemampuan memimpin orang lain. Dalam kepercayaan tersebut, karakter seseorang diyakini memiliki hubungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hari dan pasaran kelahirannya.

Istilah kasta tinggi dalam pembahasan weton umumnya merujuk pada gambaran simbolis mengenai kehormatan, kedudukan, dan pengaruh seseorang di lingkungan sosialnya. Namun, kepercayaan ini tidak dapat dijadikan ukuran pasti untuk menentukan status sosial atau masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat enam weton yang disebut memiliki keistimewaan dan dipandang berwibawa menurut penafsiran Primbon Jawa. Berikut ulasannya.

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki karisma dan kemampuan memimpin. Perpaduan hari Minggu dengan pasaran Kliwon dalam penafsiran tertentu dikaitkan dengan sosok yang mampu menarik perhatian dan memperoleh kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik serta pandai membangun hubungan dengan berbagai kalangan. Karakter tersebut dianggap dapat mendukung mereka ketika menjalankan tanggung jawab, mengelola kelompok, atau menempati posisi yang membutuhkan keterampilan diplomasi.

Dalam hal rezeki, Minggu Kliwon kerap dikaitkan dengan peluang yang datang melalui relasi dan pengaruh sosial. Kemampuan menjalin kerja sama serta menjaga hubungan baik dipercaya menjadi salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Meski demikian, kewibawaan perlu diimbangi dengan sikap bertanggung jawab. Keramahan, kejujuran, dan kebijaksanaan menjadi hal penting agar kepercayaan orang lain tetap terjaga.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing digambarkan sebagai weton yang berkaitan dengan ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan mengelola urusan keuangan. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini dipercaya memiliki semangat kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang mampu menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan. Ketika menemui hambatan, pemilik weton Rabu Pahing diyakini tidak mudah menyerah dan cenderung mencari cara lain untuk menyelesaikan persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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