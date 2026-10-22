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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.06 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Kamis, 22 Oktober 2026: Hubungan Asmara Butuh Kesabaran, Keuangan Ditinjau

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Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini membawa sejumlah peluang positif, terutama dalam perkembangan karier dan kesejahteraan emosional.

Anda berpeluang memperoleh pelajaran berharga dari pengalaman profesional, sekaligus membangun hubungan kerja yang lebih baik melalui kolaborasi.

Meski demikian, Scorpio perlu bersikap lebih sabar dalam kehidupan asmara. Kesibukan masing-masing dapat membuat hubungan dengan pasangan terasa sedikit renggang.

Dalam urusan keuangan, pertimbangkan kembali rencana investasi atau tabungan lama sebelum mengambil keputusan. Menjaga rutinitas sehat juga menjadi langkah penting untuk mempertahankan kondisi tubuh dan pikiran.

Yuk simak ramalan zodiak Scorpio secara lebih lengkap baik dalam aspek asmara hingga kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio mungkin terasa sedikit membingungkan hari ini. Pengaruh Venus dalam ramalan astrologi dikaitkan dengan kemungkinan munculnya ketidakstabilan dalam hubungan.

Kesibukan pekerjaan juga dapat mengurangi waktu berkualitas bersama pasangan sehingga kedekatan emosional terasa berkurang.

Jika menghadapi situasi tersebut, hindari langsung berasumsi negatif atau mempermasalahkan hal-hal kecil.

Editor: Hanny Suwindari
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