Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.05 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Kamis, 22 Oktober 2026: Cinta Membawa Kabar Baik, Keuangan Perlu Kesabaran

Gambar utama - Image
Ilustrasi Zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini menghadirkan sejumlah peluang positif, terutama dalam kehidupan asmara dan pekerjaan. Bagi Capricorn yang masih lajang, ada kemungkinan bertemu seseorang yang menarik.

Sementara itu, Capricorn yang telah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Dalam urusan karier, masukan dari rekan kerja bisa membantu menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih mudah.

Meski begitu, Capricorn perlu bersabar menghadapi urusan keuangan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dari sisi kesehatan, perhatian ekstra terhadap kondisi pernapasan juga diperlukan.

Untuk ramalan selengkapnya dari zodiak Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026, inilah ulasannya seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn yang masih lajang berpotensi mengalami perkembangan menyenangkan.

Pengaruh Venus dalam ramalan zodiak hari ini dikaitkan dengan terbukanya kesempatan untuk mengenal seseorang yang istimewa atau memulai hubungan baru.

Karena itu, jangan ragu membuka diri terhadap perkenalan yang datang selama Anda tetap mempertimbangkan kecocokan dan kenyamanan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius Kamis, 22 Oktober 2026: Percintaan Makin Harmonis, Waspadai Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Kamis, 22 Oktober 2026: Percintaan Makin Harmonis, Waspadai Pengeluaran

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.04 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Peluang Penghasilan Baru Terbuka, Hubungan Asmara - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Peluang Penghasilan Baru Terbuka, Hubungan Asmara

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.03 WIB

Ramalan Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Komunikasi Jadi Kunci Hubungan, Peluang Karier - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Komunikasi Jadi Kunci Hubungan, Peluang Karier

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.02 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore