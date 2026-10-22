Ramalan Zodiak Capricorn Kamis, 22 Oktober 2026: Cinta Membawa Kabar Baik, Keuangan Perlu Kesabaran

Ilustrasi Zodiak Capricorn (magnific) JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini menghadirkan sejumlah peluang positif, terutama dalam kehidupan asmara dan pekerjaan. Bagi Capricorn yang masih lajang, ada kemungkinan bertemu seseorang yang menarik.

Sementara itu, Capricorn yang telah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Dalam urusan karier, masukan dari rekan kerja bisa membantu menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih mudah.

Meski begitu, Capricorn perlu bersabar menghadapi urusan keuangan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dari sisi kesehatan, perhatian ekstra terhadap kondisi pernapasan juga diperlukan.

Untuk ramalan selengkapnya dari zodiak Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026, inilah ulasannya seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn yang masih lajang berpotensi mengalami perkembangan menyenangkan.

Pengaruh Venus dalam ramalan zodiak hari ini dikaitkan dengan terbukanya kesempatan untuk mengenal seseorang yang istimewa atau memulai hubungan baru.