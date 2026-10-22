Ramalan Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Peluang Penghasilan Baru Terbuka, Hubungan Asmara

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan merespons perkataan orang lain hari ini.
Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan ketika menghadapi percakapan yang kurang menyenangkan. Sikap tenang dan kemampuan melihat persoalan secara menyeluruh dapat membantu Anda menghindari kesalahpahaman.
Pengaruh Bulan yang bergerak melalui Pisces dalam ramalan astrologi dikaitkan dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai karier.
Meski demikian, Anda tidak perlu langsung mengambil keputusan besar hanya karena merasa tertekan.
Luangkan waktu untuk mengevaluasi situasi dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Dalam kehidupan asmara, hubungan mungkin menghadapi sedikit hambatan yang membutuhkan kesabaran.
Sementara itu, urusan keuangan berpotensi menghadirkan peluang baru melalui proyek atau kerja sama yang awalnya terlihat sederhana.
Agar aktivitas tetap berjalan lancar, Aquarius juga perlu menjaga konsentrasi saat bekerja dan mempertahankan pola makan seimbang.
Yuk baca seperti apa prediksi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan Aquarius seperti dilansir dari laman Astrotalk.
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Jawa Pos
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