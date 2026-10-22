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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.03 WIB

Dihina Tak Gentar, 3 Shio Ini Diprediksi Punya Jalan Menuju Kesuksesan dan Kekayaan

3 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Berjaya Ketika Diremehkan Orang Lain - Image

3 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Berjaya Ketika Diremehkan Orang Lain

JawaPos.com – Mendapatkan perlakuan yang merendahkan dari orang lain tidak selalu membuat seseorang kehilangan semangat. Dalam sejumlah kepercayaan tradisional, pengalaman tersebut justru dianggap sebagai dorongan untuk memperbaiki diri, bekerja lebih keras, dan membuktikan kemampuan melalui pencapaian nyata.

Dalam pandangan Fengshui dan kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang dikenal tekun dan sabar, ada pula yang digambarkan berani mengambil peluang serta mampu menyusun strategi untuk mencapai tujuan.

Menariknya, tiga shio berikut dipercaya memiliki karakter yang membuat mereka mampu bangkit ketika dipandang sebelah mata. Alih-alih larut dalam hinaan, mereka digambarkan dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang diramalkan semakin beruntung dan berpeluang meraih kesuksesan ketika diremehkan orang lain.

1. Shio Kerbau

Dalam astrologi Tionghoa, Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan kemampuan bertahan menghadapi berbagai kesulitan. Orang yang berada di bawah naungan shio ini kerap digambarkan tidak suka mencari perhatian dan lebih memilih menunjukkan kemampuan melalui hasil kerja.

Sikapnya yang sederhana terkadang membuat orang lain salah menilai. Padahal, di balik pembawaannya yang tenang, Shio Kerbau dipercaya memiliki tekad kuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketika menerima hinaan atau diremehkan, mereka digambarkan tidak mudah menyerah. Sebaliknya, pengalaman tersebut dapat menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kemampuan dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.

Dalam kepercayaan Fengshui, unsur tanah yang dikaitkan dengan kerbau melambangkan kestabilan dan keteguhan. Karakter ini sering dihubungkan dengan keberhasilan yang dibangun secara bertahap, bukan semata-mata mengandalkan keberuntungan sesaat.

Karena itu, Shio Kerbau dipercaya berpotensi menikmati hasil dari kesabaran dan konsistensinya. Ketika pencapaiannya mulai terlihat, orang-orang yang sebelumnya meragukan kemampuannya mungkin akan mengubah pandangan mereka.

2. Shio Naga

Shio Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, ambisi, dan keberuntungan dalam tradisi astrologi Tionghoa. Sosok yang dilambangkan oleh naga ini digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta dorongan untuk mencapai sesuatu yang besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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