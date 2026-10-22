Ramalan Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Komunikasi Jadi Kunci Hubungan, Peluang Karier

Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar) JawaPos.com - Libra (23 September–22 Oktober) mungkin merasa kehidupannya berjalan cukup memuaskan. Meski demikian, ada perasaan samar yang sesekali muncul dan membuat Anda memikirkan hal-hal yang belum sepenuhnya tercapai.

Cobalah memahami perasaan tersebut tanpa membiarkannya mengganggu ketenangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dengan Bulan yang melintasi Pisces, komunikasi dan hubungan dengan orang lain menjadi perhatian penting.

Kehidupan asmara berpotensi menghadirkan percakapan yang bermakna, sedangkan Libra yang masih lajang mungkin mendapatkan perhatian dari seseorang.

Di lingkungan kerja, membangun hubungan yang lebih dekat dengan rekan kerja juga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan profesional Anda.

Sementara itu, urusan keuangan membutuhkan keterbukaan, terutama jika melibatkan orang terdekat.

Dari sisi kesehatan, pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dan jangan mengabaikan keluhan yang berkaitan dengan kandung kemih.

Berikut ramalan lengkap zodiak Libra secara lebih lengkap dalam berbagai aspek kehidupan seperti dilansir dari laman Astrotalk.