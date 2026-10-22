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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.01 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Kamis, 22 Oktober 2026: Hubungan Asmara Makin Dekat, Saatnya Menata Keuangan

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Ilustrasi Zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Virgo (23 Agustus–22 September) memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meninggalkan kebiasaan yang selama ini kurang bermanfaat.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi rutinitas, menentukan prioritas, dan mulai melakukan perubahan secara bertahap.

Tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru karena hal-hal sederhana dapat membawa dampak positif bagi kehidupan Anda.

Dalam urusan asmara, Virgo yang baru memulai hubungan berpeluang merasakan kedekatan emosional yang semakin kuat.

Sementara itu, pengaruh Bulan di Pisces mendorong Anda untuk lebih mengutamakan kebutuhan pokok daripada menghabiskan uang untuk barang mewah.

Mengelola keuangan secara cermat dapat membantu menjaga kestabilan dalam jangka panjang.

Di tempat kerja, sejumlah gagasan baru mungkin muncul dan memberikan sudut pandang berbeda dalam menyelesaikan tugas.

Jangan ragu menyampaikan pendapat jika Anda memiliki ide yang berpotensi membawa kemajuan. Selain itu, manfaatkan kesempatan hari ini untuk mulai membangun kebiasaan yang lebih sehat.

Yuk baca ramalan selengkapnya dari zodiak Virgo pada hari Kamis, 22 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Editor: Hanny Suwindari
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