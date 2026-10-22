Ramalan Zodiak Leo Kamis, 22 Oktober 2026: Peluang Karier Baru Terbuka, Keuangan Meningkat

Ilustrasi Zodiak Leo (magnific) JawaPos.com - Leo (23 Juli–22 Agustus) mungkin menghadapi tekanan yang lebih besar dari biasanya hari ini. Meski demikian, Anda memiliki ketahanan mental yang cukup kuat untuk melewati berbagai tantangan.

Kuncinya adalah menjaga kesabaran dan tidak membiarkan banyaknya persoalan mengganggu konsentrasi.

Dengan Bulan yang melintasi Pisces, Leo disarankan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bertahap.

Hindari membagi perhatian ke terlalu banyak hal sekaligus karena kondisi tersebut dapat memicu kesalahpahaman, terutama ketika berkomunikasi dengan rekan kerja.

Dalam kehidupan asmara, keinginan untuk menemukan pasangan mungkin sedang mendominasi pikiran Anda. Namun, tidak perlu terburu-buru karena hubungan yang baik membutuhkan waktu untuk berkembang.

Sementara itu, peluang karier dan keuangan patut diperhatikan selama Anda tetap mengutamakan pertimbangan yang matang.

Mari simak ramalan Leo pada Kamis, 22 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

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