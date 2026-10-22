Ramalan Zodiak Gemini Kamis, 22 Oktober 2026: Kabar Baik Keuangan Menghampiri, Peluang Karier

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) JawaPos.com - Gemini (21 Mei–21 Juni) berpeluang merasakan kebahagiaan melalui tindakan sederhana yang dilakukan untuk keluarga.

Meluangkan waktu, memberikan perhatian, atau membantu orang terdekat dapat menghadirkan kepuasan tersendiri.

Di sisi lain, Anda juga perlu berani menyampaikan pendapat, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan pembicaraan serius.

Dengan Bulan yang melintasi Pisces, komunikasi menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Sampaikan pikiran dan perasaan secara jelas tanpa terbawa emosi agar orang lain dapat memahami maksud Anda.

Dalam pekerjaan, aktivitas mungkin berjalan seperti biasa, tetapi kesempatan baru tetap terbuka jika Anda mampu menunjukkan potensi diri.

Dari segi kesehatan, Gemini sebaiknya lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas fisik. Hindari olahraga yang terlalu berisiko dan perhatikan asupan makanan agar tubuh tetap bugar sepanjang hari.

Untuk kamu yang berzodiak Gemini, berikut prediksi cinta, keuangan, karier, dan kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Gemini