Ramalan Zodiak Capricorn 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Capricorn mungkin merasa kecewa dalam beberapa aspek kehidupan. Kemungkinan, pergerakan ini akan membawa beberapa perubahan besar dalam hidup. Kabar baiknya adalah bahwa tekad baru akan mewarnai pikiran Capricorn.



Cobalah memikirkan keinginanmu, hal-hal yang menjadi penghalang, dan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus memikirkan cara terbaik untuk berbagi perasaan dengan orang yang dicintai. Terkait karir, cobalah kreatif dalam bekerja jika ingin melakukan sesuatu dengan cara yang baru.



Sementara itu, cobalah menenangkan diri dan melakukan yoga untuk mengurangi stres secara maksimal. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan terkait pembelian properti atau berencana pindah ke rumah baru.

Cinta Capricorn

Hari ini akan menjadi hari yang romantis untuk Capricorn dan pasangan. Jika masih lajang, keluarlah dan bersosialisasi hari ini.