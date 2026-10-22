Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 20.29 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Capricorn mungkin merasa kecewa dalam beberapa aspek kehidupan. Kemungkinan, pergerakan ini akan membawa beberapa perubahan besar dalam hidup. Kabar baiknya adalah bahwa tekad baru akan mewarnai pikiran Capricorn. 

Cobalah memikirkan keinginanmu, hal-hal yang menjadi penghalang, dan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus memikirkan cara terbaik untuk berbagi perasaan dengan orang yang dicintai. Terkait karir, cobalah kreatif dalam bekerja jika ingin melakukan sesuatu dengan cara yang baru.

Sementara itu, cobalah menenangkan diri dan melakukan yoga untuk mengurangi stres secara maksimal. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan terkait pembelian properti atau berencana pindah ke rumah baru.

Cinta Capricorn

Hari ini akan menjadi hari yang romantis untuk Capricorn dan pasangan. Jika masih lajang, keluarlah dan bersosialisasi hari ini. 

Cinta sepertinya bertebaran dan Capricorn pasti akan mendapatkannya. Gunakan hari ini untuk memikirkan cara terbaik untuk berbagi perasaan romantis dengan orang yang dicintai.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Kesehatan 23 Oktober2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Kesehatan 23 Oktober2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.25 WIB

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Zodiak Karier 23 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Karier 23 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.14 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore