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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Zodiak Gemini untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Gemini disarankan meluangkan waktu untuk memperhatikan keluarga, terutama anggota keluarga yang lebih tua.

Menelepon mereka sekadar untuk menanyakan kabar dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kedekatan.

Di sisi lain, perasaan kurang percaya diri terkait penampilan mungkin kembali muncul. Jangan terlalu larut dalam pikiran tersebut karena setiap orang memiliki keunikan tersendiri.

Dalam urusan asmara, hubungan Gemini mungkin terasa kurang romantis dibandingkan biasanya. Namun, situasi ini masih dapat diperbaiki melalui komunikasi terbuka dan usaha bersama.

Sementara itu, pengaruh Bulan di Pisces diperkirakan membawa peluang terkait dana yang sebelumnya tertahan.

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi modal penting bagi Gemini untuk membuka kesempatan finansial dan mengembangkan karier.

Untuk ramalan lengkap Gemini seputar cinta, keuangan, karier, dan kesehatan, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Gemini

Kehidupan percintaan Gemini mungkin terasa sedikit hambar hari ini. Bagi mereka yang sudah memiliki pasangan, berkurangnya kemesraan tidak selalu menandakan adanya masalah serius.

Hubungan yang telah berjalan cukup lama terkadang membutuhkan suasana baru agar kedekatan emosional tetap terjaga.

Cobalah mengajak pasangan melakukan kegiatan berbeda, menghabiskan waktu berkualitas bersama, atau membicarakan hal-hal yang selama ini belum sempat dibahas.

Menjaga komunikasi tetap terbuka juga penting agar kesalahpahaman tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Daripada memilih diam atau menjauh, sampaikan perasaan dengan cara yang baik.

Sementara itu, Gemini yang masih lajang berpeluang bertemu seseorang yang menarik dan memiliki kepercayaan diri tinggi.

Meski ketertarikan dapat muncul sejak pertemuan pertama, jangan terburu-buru menentukan arah hubungan. Berikan waktu untuk mengenal karakter, pemikiran, dan kesamaan minat sebelum melangkah lebih jauh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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