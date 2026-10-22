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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Taurus diprediksi menjalani hari yang cukup menyenangkan dengan meluangkan waktu untuk mengenali kebutuhan dan memahami perasaan diri sendiri.

Introspeksi dapat membantu Taurus menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi.

Pengaruh Bulan di Pisces juga diyakini memperkuat keyakinan batin sehingga Taurus lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan.

Dalam urusan asmara, daya tarik seseorang bisa membuat Taurus yang masih lajang merasakan ketertarikan secara tiba-tiba.

Sementara itu, Taurus yang telah memiliki pasangan perlu menunjukkan perhatian melalui tindakan nyata.

Dari sisi pekerjaan, rutinitas yang terasa membosankan mungkin menjadi tantangan tersendiri. Namun, kesabaran dan konsistensi dapat membantu Taurus mempersiapkan diri menyambut peluang karier yang lebih baik.

Yuk simak ramalan lengkap dari zodiak Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Taurus

Kehidupan asmara Taurus berpotensi menghadirkan kejutan yang menarik. Pengaruh Venus membuat daya tarik seseorang, terutama melalui tatapan mata yang memikat, mampu mencuri perhatian Taurus yang masih lajang.

Bahkan, pertemuan singkat dengan orang yang belum dikenal bisa menimbulkan perasaan berdebar dan memunculkan rasa penasaran.

Bagi Taurus yang sudah menjalin hubungan, hari ini menjadi kesempatan untuk mempererat kedekatan dengan pasangan.

Jangan hanya mengandalkan perasaan cinta tanpa menunjukkannya melalui tindakan nyata. Memberikan perhatian lebih, merencanakan kegiatan bersama, atau mengungkapkan kasih sayang secara langsung dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Terkadang, hubungan membutuhkan inisiatif agar tetap hangat dan harmonis. Karena itu, Taurus sebaiknya tidak ragu mengambil langkah pertama untuk menciptakan momen romantis bersama orang terkasih.

Keuangan Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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