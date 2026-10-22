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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.11 WIB

Ramalan Zodiak Aries untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Zodiak Aries diprediksi menjalani hari dengan semangat dan energi positif. Kesedihan yang sempat mengganggu pikiran perlahan dapat dikesampingkan sehingga Aries lebih siap menghadapi berbagai aktivitas.

Meski demikian, menjaga kesehatan dan mengatur fokus tetap menjadi hal penting agar kegiatan sehari-hari berjalan lancar.

Dalam urusan asmara, Aries yang masih lajang berpeluang menemukan seseorang dengan pemikiran dan kepribadian yang sejalan.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan dapat menciptakan suasana romantis melalui kegiatan menyenangkan bersama.

Dari sisi keuangan, pengaruh Bulan di Pisces membuka peluang munculnya sumber penghasilan baru yang patut dipertimbangkan dengan cermat.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Aries pada hari Jumat, 23 Oktober 2026.

Cinta Aries

Kehidupan percintaan Aries berpotensi menghadirkan pengalaman yang menyenangkan. Bagi Aries yang masih lajang, ketertarikan dapat tumbuh terhadap seseorang yang memiliki cara berpikir dan karakter serupa.

Hubungan dengan orang-orang yang memiliki elemen bumi dan udara juga diperkirakan terasa lebih mudah terjalin.

Sementara itu, Aries yang sudah memiliki pasangan disarankan untuk menghadirkan suasana berbeda dalam hubungan.

Merencanakan kegiatan menarik atau mencoba pengalaman baru bersama dapat membantu menjaga kehangatan asmara.

Jangan biarkan rutinitas membuat hubungan terasa monoton. Sesekali, berikan kejutan kecil atau lakukan sesuatu secara spontan untuk mempererat kedekatan emosional dengan pasangan.

Keuangan Aries

Dalam hal keuangan, Venus membawa gambaran peluang positif, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis.

Kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mungkin muncul melalui aktivitas yang selama ini ditekuni maupun peluang baru yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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