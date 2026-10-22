Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Tenangkan Pikiran

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan hidup yang lebih teratur, terutama dalam membagi waktu untuk bekerja, makan, dan beristirahat.

Banyaknya persoalan yang harus dihadapi terkadang membuatmu sulit benar-benar berhenti memikirkan berbagai hal, bahkan ketika aktivitas harian sudah berakhir dan tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya mulai memperhatikan bagaimana kebiasaan sehari-hari memengaruhi kondisi fisik dan ketenangan pikiran.

Ketika pekerjaan atau urusan pribadi menumpuk, kamu mungkin merasa perlu terus mencari solusi meskipun waktu untuk beraktivitas sebenarnya sudah selesai.

Akibatnya, tubuh bisa saja beristirahat, tetapi pikiran tetap sibuk menyusun rencana, mengingat tanggung jawab, atau mengkhawatirkan persoalan yang belum menemukan penyelesaian.

Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat membuat waktu istirahat terasa kurang memulihkan dan menyebabkan kamu lebih mudah kehilangan energi saat menjalani kegiatan berikutnya.