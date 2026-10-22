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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Perkuat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Karier Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan pengelolaan waktu dan konsentrasi yang lebih baik agar berbagai tanggung jawab dapat diselesaikan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan.

Banyaknya ide yang muncul mungkin membuatmu ingin segera mencoba berbagai hal sekaligus, tetapi hasil kerja akan lebih terarah jika setiap tugas dikerjakan berdasarkan prioritas yang jelas.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya memulai aktivitas dengan menyusun daftar pekerjaan yang perlu diselesaikan, kemudian menentukan urutan berdasarkan tenggat waktu, tingkat kesulitan, dan pengaruhnya terhadap hasil akhir.

Cara ini dapat membantu kamu menggunakan tenaga secara lebih efisien sekaligus mengurangi risiko kehilangan fokus ketika menghadapi banyak tanggung jawab.

Jika masih terdapat pekerjaan yang tertunda, jangan hanya memikirkan alasan tugas tersebut belum selesai.

Periksa bagian yang menjadi kendala, tentukan langkah yang bisa segera dilakukan, lalu selesaikan pekerjaan tersebut secara bertahap agar tidak terus menumpuk.

Pisces juga perlu menghargai kemajuan kecil yang telah dicapai selama menjalankan tanggung jawab profesional.

Editor: Novia Tri Astuti
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