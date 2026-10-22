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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.01 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kelola Tekanan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian agar kesibukan dan berbagai rencana yang ingin diwujudkan tidak membuat kebutuhan fisik maupun emosional terabaikan.

Semangat untuk mencoba hal baru dan menyelesaikan banyak pekerjaan memang dapat mendorong produktivitas, tetapi tubuh tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat supaya aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya mulai membiasakan diri mengenali batas kemampuan tubuh, terutama ketika sedang bersemangat mengejar target atau menyusun rencana baru.

Keinginan untuk menyelesaikan berbagai urusan sekaligus terkadang membuatmu terus beraktivitas tanpa menyadari bahwa energi mulai berkurang.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus, konsentrasi dapat terganggu dan tubuh mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali bugar.

Karena itu, cobalah mengatur agenda harian berdasarkan tingkat kepentingan setiap kegiatan agar tenaga tidak terkuras untuk hal-hal yang masih bisa ditunda.

Berikan jeda di antara pekerjaan dan jangan merasa harus selalu sibuk untuk membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan tanggung jawab dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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