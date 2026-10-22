Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 22 Oktober 2026: Seimbangkan Ambisi dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu diperhatikan agar kesibukan dan keinginan mencapai target tidak membuat kebutuhan tubuh terabaikan.
Sikap disiplin dan tekad untuk menyelesaikan tanggung jawab memang dapat membantu Capricorn tetap produktif, tetapi kebiasaan terus bekerja meskipun sudah lelah juga berpotensi mengurangi kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya mulai mengevaluasi kembali cara mengatur waktu antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi.
Keinginan untuk menuntaskan semua tugas sebelum beristirahat terkadang membuat kamu mengabaikan sinyal kelelahan yang diberikan tubuh.
Padahal, ketika energi mulai menurun, memaksakan diri untuk terus bekerja dapat membuat konsentrasi berkurang dan tugas yang sederhana terasa lebih sulit diselesaikan.
Karena itu, susunlah jadwal harian dengan mempertimbangkan waktu bekerja, makan, beristirahat, dan melakukan aktivitas yang mendukung kebugaran.
Jika terdapat banyak pekerjaan, tentukan batas waktu yang masuk akal untuk setiap tanggung jawab agar kamu tidak terus memperpanjang jam kerja hanya demi menyelesaikan hal-hal kecil yang masih bisa ditunda.
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