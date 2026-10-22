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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kelola Kesibukan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan mengatur aktivitas secara realistis dan menyediakan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat setelah menjalani rutinitas yang padat.

Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus memenuhi berbagai rencana pribadi dapat membuat kamu terus bergerak hingga lupa memperhatikan batas kemampuan diri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya mulai meninjau kembali jadwal harian agar kesibukan tidak mengorbankan kebutuhan dasar tubuh.

Ketika pekerjaan, pertemuan dengan teman, dan urusan keluarga datang bersamaan, kamu mungkin merasa perlu menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat.

Namun, memaksakan terlalu banyak kegiatan dalam satu hari dapat membuat waktu makan dan istirahat menjadi tidak teratur.

Cobalah memilih kegiatan yang paling penting terlebih dahulu, kemudian sesuaikan rencana lainnya dengan waktu dan tenaga yang tersedia.

Sisakan ruang untuk beristirahat di antara aktivitas agar tubuh tidak terus-menerus dipaksa bekerja tanpa kesempatan memulihkan energi.

Editor: Novia Tri Astuti
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