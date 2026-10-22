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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.45 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Kamis, 22 Oktober 2026: Kelola Stres dan Pulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan menjaga keseimbangan antara aktivitas, waktu istirahat, dan kestabilan emosional.

Berbagai tanggung jawab yang datang bersamaan dapat membuat pikiran terus bekerja, terlebih jika kamu terbiasa menganalisis setiap persoalan secara mendalam sebelum menentukan keputusan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya mulai mengenali kebiasaan yang dapat memengaruhi kualitas istirahat dan kondisi tubuh sehari-hari.

Keinginan untuk menemukan jawaban atas setiap masalah terkadang membuat kamu terus memikirkan persoalan yang sama, bahkan ketika pekerjaan sudah selesai dan waktunya beristirahat.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung berulang kali, pikiran bisa terasa sulit tenang sehingga waktu pemulihan menjadi kurang optimal.

Ketika pekerjaan dan urusan keluarga membutuhkan perhatian secara bersamaan, cobalah memahami bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan pada saat yang sama.

Kamu dapat mencatat hal-hal yang perlu ditangani, menentukan langkah berikutnya, lalu menetapkan waktu khusus untuk kembali membahas persoalan tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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