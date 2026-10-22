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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.39 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Perkuat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Karier Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan kemampuan mengelola waktu, tenaga, dan tanggung jawab secara seimbang agar berbagai pekerjaan dapat diselesaikan tanpa kehilangan arah.

Keinginan untuk memberikan hasil terbaik merupakan modal yang baik, tetapi Libra juga perlu memahami batas kemampuan diri ketika menghadapi sejumlah tugas yang membutuhkan perhatian dalam waktu bersamaan.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya memulai aktivitas dengan menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan tenggat penyelesaiannya.

Tentukan tugas yang perlu segera ditangani, kemudian fokus menyelesaikannya secara bertahap sebelum beralih ke tanggung jawab berikutnya.

Mencoba mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus justru dapat membuat konsentrasi terpecah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan.

Karena itu, manfaatkan waktu secara lebih terencana dan hindari menghabiskan energi untuk memikirkan persoalan yang belum dapat diselesaikan saat ini.

Jika terdapat pekerjaan yang tertunda atau masalah yang belum menemukan jalan keluar, Libra perlu mempertimbangkan pendekatan berbeda agar proses penyelesaiannya menjadi lebih efektif.

Editor: Novia Tri Astuti
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