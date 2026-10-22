Ramalan Karier Zodiak Virgo Kamis, 22 Oktober 2026: Andalkan Ketelitian dan Disiplin

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Karier Virgo pada Kamis, 22 Oktober 2026, menuntut kemampuan mengatur pekerjaan secara terstruktur, terutama ketika menghadapi tugas yang membutuhkan kecermatan dan pemikiran analitis.
Kebiasaan memperhatikan hal-hal kecil dapat menjadi keunggulan bagi Virgo karena membantu menemukan kesalahan sekaligus memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan.
Virgo dapat memanfaatkan ketelitian untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang sedang ditangani.
Sebelum menyerahkan hasil kepada atasan atau rekan kerja, luangkan waktu untuk memeriksa kembali bagian-bagian penting agar kekeliruan yang berpotensi menimbulkan masalah dapat segera diperbaiki.
Meski begitu, Virgo perlu memahami bahwa pekerjaan yang baik tidak selalu harus menunggu sampai setiap detail terasa sempurna.
Terlalu lama menyempurnakan satu tugas justru dapat membuat pekerjaan lain terbengkalai dan mengganggu jadwal yang telah disusun.
Karena itu, tentukan batas waktu yang realistis untuk setiap tanggung jawab dan dahulukan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan serta tenggat penyelesaiannya.
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Jawa Pos
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