Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 22 Oktober 2026: Seimbangkan Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan batas kemampuan tubuh, terutama ketika rutinitas sehari-hari dipenuhi pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan konsentrasi tinggi.
Antusiasme untuk meraih hasil maksimal memang dapat mendorong Leo terus bergerak, tetapi terlalu memaksakan diri berisiko membuat tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan energi.
Leo sebaiknya mulai lebih peka terhadap kondisi tubuh ketika menjalani aktivitas yang padat.
Keinginan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab terkadang membuat waktu makan, istirahat, bahkan kebutuhan tidur terabaikan.
Padahal, kebiasaan sederhana seperti makan secara teratur, minum air yang cukup, dan memberi jeda setelah bekerja dapat membantu menjaga kebugaran sepanjang hari.
Jika mulai merasa lelah atau sulit mempertahankan konsentrasi, jangan langsung memaksakan diri untuk melanjutkan semua pekerjaan tanpa berhenti sejenak.
Atur kembali jadwal kegiatan agar tersedia waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga sebelum menghadapi tanggung jawab berikutnya.
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Jawa Pos
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