Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 22 Oktober 2026: Tunjukkan Jiwa Pemimpin dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Karier Leo pada Kamis, 22 Oktober 2026, dapat menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan memimpin, menyampaikan ide, dan mengambil langkah berani ketika menghadapi persoalan di tempat kerja.
Kepercayaan diri yang dimiliki Leo bisa menjadi modal penting untuk menunjukkan potensi, terutama saat harus menyampaikan pendapat atau menentukan arah penyelesaian sebuah pekerjaan.
Leo sebaiknya memanfaatkan kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan secara jelas dan meyakinkan.
Ketika memiliki usulan yang berpotensi membawa perubahan positif, jelaskan alasan di balik ide tersebut sekaligus langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya.
Pendapat yang disampaikan dengan pertimbangan matang akan lebih mudah dipahami oleh rekan kerja maupun atasan.
Meski demikian, Leo perlu memastikan bahwa rasa percaya diri tidak membuat dirinya mengabaikan pandangan orang lain.
Kritik dan saran yang diterima selama bekerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas hasil yang dicapai.
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Jawa Pos
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