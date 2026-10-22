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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.28 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Tubuh dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui kebiasaan menjaga keseimbangan antara kesibukan, istirahat, dan kebutuhan emosional.

Banyaknya tanggung jawab yang harus ditangani dapat membuat kamu mudah merasa kelelahan, terlebih jika pikiran terus dipenuhi persoalan yang belum menemukan penyelesaian.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cancer sebaiknya mulai memperhatikan bagaimana aktivitas harian memengaruhi kondisi tubuh dan pikiran.

Ketika pekerjaan menumpuk atau berbagai urusan datang bersamaan, kamu mungkin terdorong untuk terus bergerak tanpa memberikan kesempatan yang cukup bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Kebiasaan tersebut dapat membuat energi lebih cepat terkuras, terutama jika kamu juga menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan secara langsung.

Karena itu, cobalah menyisihkan waktu jeda di antara kegiatan agar tubuh memiliki kesempatan memulihkan tenaga dan pikiran dapat kembali berkonsentrasi.

Jika terdapat banyak tugas yang harus diselesaikan, buatlah urutan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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