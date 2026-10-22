Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 22 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu dijaga dengan membangun rutinitas yang lebih teratur, terutama ketika pekerjaan dan berbagai tanggung jawab pribadi mulai menyita banyak waktu.
Keinginan untuk menyelesaikan seluruh tugas dengan hasil memuaskan memang dapat mendorong produktivitas, tetapi Taurus tetap perlu memperhatikan kebutuhan tubuh agar tidak mengalami kelelahan akibat aktivitas yang berlebihan.
Taurus sebaiknya mulai mengevaluasi kembali jadwal harian untuk memastikan bahwa waktu bekerja tidak sepenuhnya menggeser kesempatan beristirahat dan memenuhi kebutuhan pribadi.
Kebiasaan terus bekerja hingga seluruh tanggung jawab selesai terkadang membuatmu menunda makan, mengurangi waktu tidur, atau terlalu lama berada dalam posisi yang sama.
Jika berlangsung terus-menerus, pola tersebut dapat membuat tubuh terasa kurang bugar dan menyulitkanmu mempertahankan konsentrasi saat menjalani aktivitas.
Karena itu, cobalah menyusun jadwal yang memberikan ruang bagi pekerjaan sekaligus waktu pemulihan agar energi dapat digunakan secara lebih seimbang.
Perhatikan pula asupan makanan dengan memilih menu bergizi yang membantu memenuhi kebutuhan tubuh sepanjang hari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022