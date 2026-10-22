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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.19 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 22 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu dijaga dengan membangun rutinitas yang lebih teratur, terutama ketika pekerjaan dan berbagai tanggung jawab pribadi mulai menyita banyak waktu.

Keinginan untuk menyelesaikan seluruh tugas dengan hasil memuaskan memang dapat mendorong produktivitas, tetapi Taurus tetap perlu memperhatikan kebutuhan tubuh agar tidak mengalami kelelahan akibat aktivitas yang berlebihan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya mulai mengevaluasi kembali jadwal harian untuk memastikan bahwa waktu bekerja tidak sepenuhnya menggeser kesempatan beristirahat dan memenuhi kebutuhan pribadi.

Kebiasaan terus bekerja hingga seluruh tanggung jawab selesai terkadang membuatmu menunda makan, mengurangi waktu tidur, atau terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Jika berlangsung terus-menerus, pola tersebut dapat membuat tubuh terasa kurang bugar dan menyulitkanmu mempertahankan konsentrasi saat menjalani aktivitas.

Karena itu, cobalah menyusun jadwal yang memberikan ruang bagi pekerjaan sekaligus waktu pemulihan agar energi dapat digunakan secara lebih seimbang.

Perhatikan pula asupan makanan dengan memilih menu bergizi yang membantu memenuhi kebutuhan tubuh sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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