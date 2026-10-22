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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui pengaturan aktivitas yang lebih seimbang agar tubuh tetap mampu menjalani rutinitas tanpa mengalami kelelahan berlebihan.

Semangat untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab memang dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi Aries tetap perlu mengenali batas kemampuan fisik sebelum energi terkuras akibat jadwal yang terlalu padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries mungkin merasa terdorong untuk menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus, terutama ketika terdapat sejumlah tugas yang harus segera dituntaskan.

Namun, terlalu memaksakan diri tanpa memberikan waktu istirahat dapat membuat tubuh lebih mudah merasa lelah dan mengurangi konsentrasi saat beraktivitas.

Cobalah menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya agar kamu dapat menentukan tugas yang perlu diselesaikan lebih dahulu tanpa merasa harus menangani semuanya dalam waktu bersamaan.

Jika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, berikan kesempatan untuk berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan aktivitas.

Kamu juga perlu menjaga kebiasaan makan secara teratur meskipun pekerjaan sedang menumpuk.

Editor: Novia Tri Astuti
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