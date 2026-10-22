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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.56 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Kendalikan Belanja dan Prioritas

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat agar pengeluaran sehari-hari tidak menghambat pemenuhan kebutuhan utama maupun rencana finansial yang telah disusun.

Keinginan untuk membeli sesuatu atau menikmati hasil kerja memang wajar, tetapi Pisces perlu memastikan bahwa setiap penggunaan uang tetap sejalan dengan kemampuan finansial dan tidak menimbulkan beban baru.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya mulai memperhatikan kebiasaan belanja yang mungkin selama ini dianggap sepele, terutama pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali tanpa perencanaan.

Membeli makanan di luar, berbelanja untuk memperbaiki suasana hati, atau terlalu sering mengeluarkan uang ketika berkumpul bersama teman dapat membuat saldo berkurang lebih cepat daripada yang diperkirakan.

Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, anggaran untuk kebutuhan penting berisiko ikut terpakai meskipun setiap transaksi terlihat tidak terlalu besar.

Karena itu, cobalah meninjau catatan pengeluaran beberapa hari terakhir untuk mengetahui bagian mana yang paling banyak menyerap pemasukan.

Pisces tidak harus menghilangkan seluruh pengeluaran untuk hiburan, tetapi perlu menetapkan batas yang jelas agar kebutuhan pribadi tetap terpenuhi tanpa mengganggu kestabilan keuangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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