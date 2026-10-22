Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.48 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 22 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026, menyoroti pentingnya memberikan perhatian yang bisa dirasakan secara langsung oleh pasangan atau seseorang yang sedang dekat denganmu.

Kesibukan mengejar target pekerjaan memang dapat menyita banyak energi, tetapi hubungan juga membutuhkan waktu, komunikasi, dan ungkapan kasih sayang agar kedekatan emosional tetap terjaga.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kesempatan untuk menikmati kebersamaan.

Keinginan membangun masa depan yang stabil melalui kerja keras merupakan hal positif, tetapi pasangan juga perlu merasakan bahwa dirinya tetap menjadi bagian penting dalam kehidupanmu.

Jangan sampai percakapan sehari-hari hanya dipenuhi pembahasan mengenai pekerjaan, target, atau persoalan praktis yang harus diselesaikan.

Sesekali, tanyakan bagaimana perasaan pasangan, dengarkan ceritanya, dan berikan perhatian tanpa harus menunggu munculnya masalah.

Jika pasangan terlihat lebih pendiam atau mulai menginginkan waktu bersama yang lebih banyak, jangan langsung menilainya sebagai sikap yang berlebihan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Ketulusan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Ketulusan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Kebebasan dan Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Kebebasan dan Kedekatan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Kamis, 22 Oktober 2026: Perkuat Kepercayaan Lewat Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Kamis, 22 Oktober 2026: Perkuat Kepercayaan Lewat Komunikasi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.46 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore