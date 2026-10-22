Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 22 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026, menyoroti pentingnya memberikan perhatian yang bisa dirasakan secara langsung oleh pasangan atau seseorang yang sedang dekat denganmu.

Kesibukan mengejar target pekerjaan memang dapat menyita banyak energi, tetapi hubungan juga membutuhkan waktu, komunikasi, dan ungkapan kasih sayang agar kedekatan emosional tetap terjaga.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kesempatan untuk menikmati kebersamaan.

Keinginan membangun masa depan yang stabil melalui kerja keras merupakan hal positif, tetapi pasangan juga perlu merasakan bahwa dirinya tetap menjadi bagian penting dalam kehidupanmu.

Jangan sampai percakapan sehari-hari hanya dipenuhi pembahasan mengenai pekerjaan, target, atau persoalan praktis yang harus diselesaikan.

Sesekali, tanyakan bagaimana perasaan pasangan, dengarkan ceritanya, dan berikan perhatian tanpa harus menunggu munculnya masalah.