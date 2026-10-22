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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.47 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Anggaran dari Pengeluaran Tambahan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Sagittarius pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan pengaturan yang seimbang agar kebutuhan sehari-hari, tanggung jawab keluarga, dan keinginan pribadi tetap dapat dipenuhi sesuai kemampuan.

Beberapa pengeluaran di luar rencana mungkin muncul, sehingga Sagittarius perlu lebih teliti dalam menentukan penggunaan uang dan menghindari keputusan yang dapat mengganggu anggaran.

Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kebutuhan rumah tangga, perjalanan, perbaikan barang, atau kegiatan bersama orang terdekat dapat menambah pengeluaran yang sebelumnya belum diperhitungkan.

Meskipun biaya untuk setiap keperluan tersebut terlihat kecil, jumlahnya bisa bertambah jika muncul secara bersamaan atau terjadi berulang kali.

Karena itu, Sagittarius sebaiknya memeriksa kondisi keuangan sebelum menyetujui rencana yang membutuhkan biaya tambahan.

Pastikan dana untuk kebutuhan pokok, tagihan rutin, dan kewajiban penting tetap tersedia sebelum mengalokasikan uang untuk kegiatan lain.

Jika memiliki rencana bepergian atau menghadiri acara tertentu, buat perkiraan biaya sejak awal.

Editor: Novia Tri Astuti
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