Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.43 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 22 Oktober 2026: Kendalikan Emosi dan Jaga Kepercayaan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Kamis, 22 Oktober 2026, menuntut keseimbangan antara keberanian mengungkapkan perasaan dan kemampuan mengendalikan emosi ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai harapan.

Perasaan yang kuat terhadap seseorang terkadang membuat Scorpio ingin segera mendapatkan jawaban, tetapi memberikan waktu untuk berpikir dapat membantu menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, perhatian terhadap rutinitas sederhana dapat menjadi cara untuk mempertahankan kedekatan emosional.

Hubungan tidak selalu membutuhkan kejutan besar atau ungkapan romantis yang berlebihan karena kepedulian sehari-hari juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Ketika pasangan sedang menghadapi masalah, cobalah mendengarkan ceritanya sampai selesai sebelum menawarkan saran atau menentukan langkah yang dianggap paling tepat.

Terkadang, seseorang hanya membutuhkan tempat untuk menyampaikan keluh kesah tanpa merasa dihakimi atau dituntut segera menemukan jalan keluar.

Sikap terbuka seperti ini dapat membantu pasangan merasa lebih nyaman dalam membicarakan perasaan maupun persoalan yang sedang dihadapi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Ketulusan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Ketulusan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Kebebasan dan Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Kebebasan dan Kedekatan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 22 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 22 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Pasangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.48 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore