Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.42 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Hindari Belanja Berlebihan

Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan pengaturan yang lebih cermat, terutama ketika muncul kebutuhan tambahan yang berpotensi mengubah rencana pengeluaran.

Keinginan untuk menikmati hasil kerja atau membeli barang yang sudah lama diinginkan mungkin sulit diabaikan, tetapi Libra tetap perlu memastikan bahwa kondisi finansial berada dalam batas yang aman.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum melakukan transaksi, Libra sebaiknya memeriksa kembali anggaran dan menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Pastikan uang untuk kebutuhan pokok, tagihan rutin, dan kewajiban lainnya tidak terpakai untuk pembelian yang sebenarnya masih bisa ditunda.

Membedakan kebutuhan dan keinginan dapat membantu Libra menggunakan pendapatan secara lebih terarah tanpa harus mengorbankan rencana keuangan yang sudah disusun.

Jika tertarik membeli barang dengan harga cukup tinggi, jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena sedang menginginkannya.

Luangkan waktu untuk membandingkan harga dari beberapa pilihan, memeriksa kualitas, dan mempertimbangkan manfaat barang tersebut dalam jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Kedekatan dengan Perhatian Tulus - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Kedekatan dengan Perhatian Tulus

Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.40 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.20 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 22 Oktober 2026: Komunikasi Lancar, Peluang Baru Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 22 Oktober 2026: Komunikasi Lancar, Peluang Baru Terbuka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.00 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore