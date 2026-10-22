Ramalan Keuangan Zodiak Libra Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Hindari Belanja Berlebihan

Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan pengaturan yang lebih cermat, terutama ketika muncul kebutuhan tambahan yang berpotensi mengubah rencana pengeluaran.
Keinginan untuk menikmati hasil kerja atau membeli barang yang sudah lama diinginkan mungkin sulit diabaikan, tetapi Libra tetap perlu memastikan bahwa kondisi finansial berada dalam batas yang aman.
Sebelum melakukan transaksi, Libra sebaiknya memeriksa kembali anggaran dan menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Pastikan uang untuk kebutuhan pokok, tagihan rutin, dan kewajiban lainnya tidak terpakai untuk pembelian yang sebenarnya masih bisa ditunda.
Membedakan kebutuhan dan keinginan dapat membantu Libra menggunakan pendapatan secara lebih terarah tanpa harus mengorbankan rencana keuangan yang sudah disusun.
Jika tertarik membeli barang dengan harga cukup tinggi, jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena sedang menginginkannya.
Luangkan waktu untuk membandingkan harga dari beberapa pilihan, memeriksa kualitas, dan mempertimbangkan manfaat barang tersebut dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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