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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.33 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Kamis, 22 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi Tulus

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Kamis, 22 Oktober 2026, menekankan pentingnya keterbukaan dan kemampuan memahami perasaan orang terdekat sebelum menilai suatu keadaan.

Kesibukan maupun perbedaan cara berpikir bisa memengaruhi kedekatan dalam hubungan, sehingga Virgo perlu memberikan ruang bagi percakapan yang jujur dan penuh pengertian.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, perhatian kecil dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan tetap hangat.

Ketika pekerjaan dan aktivitas harian semakin menyita waktu, jangan sampai komunikasi dengan pasangan hanya sebatas membicarakan urusan praktis.

Luangkan waktu untuk berbincang dengan lebih santai, menanyakan kabar, atau mendengarkan pengalaman pasangan setelah menjalani hari yang melelahkan.

Momen sederhana seperti ini dapat membantu kedua pihak merasa lebih dekat sekaligus memahami perubahan perasaan yang mungkin belum sempat disampaikan.

Virgo juga sebaiknya tidak selalu menganggap setiap persoalan hubungan sebagai sesuatu yang harus segera dianalisis dan diselesaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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