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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.32 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Kamis, 22 Oktober 2026: Kendalikan Belanja dan Perkuat Tabungan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kondisi finansial Leo pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat agar pendapatan yang diperoleh tidak habis untuk memenuhi keinginan sesaat.

Keinginan menikmati hasil kerja keras merupakan hal yang wajar, tetapi Leo tetap perlu menyeimbangkannya dengan kebutuhan sehari-hari dan rencana keuangan yang ingin dicapai.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menggunakan uang untuk membeli barang yang menarik perhatian, Leo sebaiknya memeriksa kembali anggaran yang tersedia.

Pastikan kebutuhan pokok, tagihan rutin, dan kewajiban lainnya sudah diperhitungkan sehingga pengeluaran tambahan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Jika sedang mempertimbangkan pembelian dengan harga cukup tinggi, jangan langsung mengambil keputusan hanya karena merasa mampu membayarnya.

Bandingkan beberapa pilihan, perhatikan kualitas barang, dan pertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dalam jangka panjang.

Langkah tersebut dapat membantu Leo memastikan bahwa uang yang dikeluarkan benar-benar sepadan dengan kebutuhan.

Editor: Novia Tri Astuti
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