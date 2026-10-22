Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 22 Oktober 2026: Bangun Hubungan dengan Komunikasi Hangat

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 22 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara menunjukkan kasih sayang dan memahami apa yang dibutuhkan pasangan.

Perhatian yang diberikan melalui tindakan nyata memang berarti, tetapi hubungan juga membutuhkan keterbukaan agar kedua pihak tidak keliru menafsirkan sikap satu sama lain.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, kedekatan emosional dapat semakin terjaga melalui percakapan yang menyenangkan, penghargaan terhadap usaha pasangan, dan kesediaan menyediakan waktu bersama.

Di tengah kesibukan sehari-hari, perhatian sederhana seperti menanyakan kabar, mendengarkan cerita, atau mengucapkan terima kasih dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Leo mungkin lebih nyaman menunjukkan cinta melalui perbuatan daripada mengungkapkannya dengan kata-kata.

Meski begitu, jangan beranggapan bahwa pasangan akan selalu memahami maksud di balik setiap tindakan yang dilakukan.