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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.23 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Kamis, 22 Oktober 2026: Kendalikan Belanja dan Amankan Tabungan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Gemini pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan pengaturan yang lebih cermat, terutama ketika beberapa kebutuhan harus dipenuhi dalam waktu yang berdekatan.

Keinginan mencoba pengalaman baru atau mengikuti kegiatan bersama teman bisa membuat pengeluaran bertambah, sehingga penting untuk membedakan kebutuhan utama dengan keinginan yang masih dapat ditunda.

Berikut ramalan keuangan zodiak Gemini pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya memeriksa kondisi anggaran sebelum melakukan pembelian agar penggunaan uang tetap sesuai dengan kemampuan finansial.

Tentukan batas belanja yang realistis dan pastikan kebutuhan pokok serta kewajiban rutin sudah mendapatkan alokasi dana yang memadai.

Jika tertarik membeli barang tertentu, berikan waktu untuk mempertimbangkan manfaatnya sebelum memutuskan untuk bertransaksi.

Jangan membiarkan perubahan suasana hati atau dorongan sesaat menjadi alasan untuk mengeluarkan uang secara berlebihan.

Kebiasaan menunda pembelian yang tidak mendesak dapat membantu menjaga saldo rekening sekaligus memberikan ruang bagi kebutuhan lain yang lebih penting.

Editor: Novia Tri Astuti
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