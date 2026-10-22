Ramalan Asmara Zodiak Aries Kamis, 22 Oktober 2026: Bangun Hubungan dengan Saling Memahami

Ilustrasi zodiak Aries (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Kamis, 22 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menyampaikan perasaan secara jujur sekaligus memberi ruang bagi orang yang kamu cintai untuk mengungkapkan isi hatinya.
Keberanian dalam mengambil langkah memang dapat membantu hubungan berkembang, tetapi kedekatan emosional juga membutuhkan kesabaran, komunikasi yang sehat, dan kesediaan memahami perbedaan.
Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, perhatian kecil dapat memberikan arti besar, terutama ketika kesibukan sehari-hari mulai mengurangi waktu untuk menikmati kebersamaan.
Jangan sampai rutinitas membuat komunikasi hanya berkisar pada pekerjaan, kewajiban, atau persoalan yang harus segera diselesaikan.
Cobalah menyediakan waktu untuk berbincang dengan santai, menanyakan keadaan pasangan, dan mendengarkan ceritanya tanpa terburu-buru mengalihkan pembicaraan.
Kesempatan untuk saling berbagi pikiran dapat membantu menjaga kedekatan sekaligus membuat kedua pihak merasa dihargai.
Aries juga sebaiknya membicarakan harapan dan rencana hubungan dengan cara yang terbuka tanpa menjadikan percakapan sebagai kesempatan untuk mencari kesalahan.
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Jawa Pos
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