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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.14 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Seseorang yang zodiak cancer harapkan akan menghubungi, mungkin tidak akan melakukannya hari ini. Hal ini bisa sedikit membuat cancer khawatir. Jangan terlalu khawatir karena dia mungkin sibuk dengan pekerjaannya atau kehidupan keluarga. 

Jika sudah menghubungi, orang ini pasti akan senang mendengar kabar dari cancer. Setelah melakukan percakapan, cobalah bertemu dan berjalan-jalanlah dengannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus merasakan kebahagiaan pada kehidupan percintaan selama periode ini. Terkait karir, jadikan masalah-masalah sebagai pendorong untuk membuat kemajuan karir.

Sementara itu, teruslah melakukan teknik relaksasi karena kondisi pikiran berkontribusi pada kesehatan tubuh. Terkait keuangan, tunggulah waktu yang tepat dan pertimbangkan dengan matang sebelum berinvestasi di bidang properti.

Cinta Cancer

Cancer akan merasakan suasana damai dan harmonis dalam hubungan saat ini. Pertengkaran berakhir dan ada banyak cinta serta kasih sayang yang berlimpah. 

Editor: Novia Tri Astuti
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