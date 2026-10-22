Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan, akan terjadi hal-hal luar biasa bagi zodiak gemini hari ini. Sesuatu yang baik mungkin akan datang menghampiri. Manfaatkan waktu dan posisi planet ini sebaik-baiknya.

Pertimbangkan masa depanmu dengan cermat dan mulailah mengerjakannya. Gemini juga dapat mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali hubungan dengan mantan kekasih.

Sifat zodiak cancer yang biasanya pekerja keras, mungkin akan berubah menjadi gelisah dan kesulitan untuk fokus pada pekerjaan. Cobalah beristirahat secukupnya agar dapat menenangkan diri dan kembali dengan fokus yang lebih tinggi.

Cobalah untuk hadir sepenuhnya dan jangan khawatir, karena ini hanya fase sementara. Segalanya akan segera kembali normal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan mengalami perkembangan dalam hubungan saat pasangan mengubah pandangannya terhadapmu. Terkait karir, jadikan umpan balik positif sebagai pendorong untuk mencapai target yang lebih tinggi.

Sementara itu, lakukan hal-hal yang disukai, seperti membaca buku, mengobrol dengan teman, atau keluar rumah jika merasa sedih hari ini. Terkait keuangan, cobalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia di pasar properti sebelum gemini memutuskan untuk membelinya.