Resep Oseng Terong Bulat Ikan Teri, Lauk Pedas Gurih yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Bosan dengan menu lauk yang itu-itu saja? Oseng terong bulat hijau dengan ikan teri bisa menjadi pilihan untuk menambah variasi masakan rumahan. Perpaduan terong yang lembut, ikan teri yang gurih, dan sambal tumis pedas menghasilkan lauk sederhana yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Resep oseng terong bulat ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan, mulai dari terong bulat hijau, ikan teri, bawang merah, bawang putih, hingga cabai merah dan cabai hijau. Bumbu tersebut memberikan cita rasa pedas dan gurih yang meresap ke dalam terong.

Kunci kelezatan menu ini terletak pada perpaduan tekstur bahan dan bumbunya. Terong yang dimasak hingga empuk terasa lembut saat dimakan, sedangkan ikan teri menambahkan rasa asin gurih yang khas. Sementara itu, tomat membantu memberikan rasa segar pada tumisan.

Oseng terong bulat juga cocok dijadikan lauk untuk makan siang atau makan malam bersama keluarga. Tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera, misalnya dengan mengurangi jumlah cabai jika ingin rasa yang lebih ringan. Agar ikan teri tetap terasa gurih dan teksturnya tidak terlalu lembek, ikan teri bisa digoreng terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam tumisan.

Bahan

10 buah terong bulat hijau

Ikan teri secukupnya

7 siung bawang merah

3 siung bawang putih

5 buah cabai hijau keriting

5 buah cabai merah keriting

1 buah tomat

1 sendok teh gula pasir

2 sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh garam

Minyak goreng secukupnya

Air secukupnya

Cara Pembuatan

1. Cuci terong bulat hingga bersih, lalu belah menjadi dua atau potong sesuai selera. Sisihkan.

2. Cuci ikan teri jika diperlukan, kemudian tiriskan. Goreng ikan teri dalam minyak panas hingga kering dan renyah, lalu angkat.

3. Iris bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai hijau keriting, dan tomat.

4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

5. Masukkan cabai merah dan cabai hijau, kemudian tumis hingga layu. Tambahkan irisan tomat dan masak sampai mulai lunak.

6. Masukkan terong bulat, lalu aduk hingga tercampur dengan bumbu. Tambahkan sedikit air agar terong lebih mudah matang dan tidak cepat kering.

7. Bumbui dengan gula pasir, kaldu jamur, dan garam. Aduk rata, kemudian masak hingga terong empuk dan bumbu meresap.

8. Masukkan ikan teri goreng, lalu aduk perlahan hingga tercampur rata. Koreksi rasa sesuai selera.

9. Angkat oseng terong bulat ikan teri dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.