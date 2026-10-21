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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 05.17 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 22 Oktober 2026: Karier Mendapat Apresiasi, Saatnya Lebih Bijak

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Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Taurus (20 April–20 Mei) dikenal mampu mengelola perasaan dengan cukup baik. Namun, bukan berarti Anda terbebas dari rasa kesepian atau kecemasan yang terkadang muncul tanpa alasan jelas.

Hari ini, cobalah untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dan nikmati apa yang sedang Anda jalani.

Bulan yang melintasi Pisces mengingatkan Taurus agar lebih fokus pada kehidupan saat ini, terutama ketika menghadapi kekhawatiran mengenai kondisi keuangan.

Daripada terus memikirkan kemungkinan buruk, gunakan energi Anda untuk menyusun langkah yang realistis.

Di sisi lain, kesehatan gigi dan gusi juga perlu mendapat perhatian. Jangan mengabaikan rasa tidak nyaman pada mulut, meskipun keluhannya masih tergolong ringan.

Sementara itu, kehidupan karier berpotensi menunjukkan perkembangan positif berkat kerja keras yang mulai mendapatkan pengakuan.

Yuk baca ramalan lengkap zodiak Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Taurus

Pengaruh Venus membawa suasana hangat dan menyenangkan bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan. Hubungan Anda berpotensi terasa semakin dekat, dengan perhatian dan kasih sayang yang tumbuh di antara kedua belah pihak.

Ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat ikatan emosional dan menikmati waktu berkualitas bersama pasangan.

Jangan ragu menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana. Komunikasi yang terbuka dan perhatian terhadap kebutuhan satu sama lain dapat membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Jika belakangan ini Anda dan pasangan disibukkan oleh berbagai aktivitas, luangkan waktu untuk kembali menikmati kebersamaan.

Sementara itu, Taurus yang masih lajang mungkin kembali teringat pada seseorang dari masa lalu. Kenangan tersebut bisa memunculkan perasaan yang sebelumnya dianggap sudah berlalu.

Meski demikian, jangan sampai nostalgia membuat Anda sulit melangkah maju. Hargai pengalaman yang pernah terjadi, tetapi tetap berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menemukan kebahagiaan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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