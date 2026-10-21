Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 22 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 22 Oktober 2026 / foto : Magnific/ pch.vector
JawaPos.com – Ramalan zodiak selalu menarik perhatian banyak orang yang ingin mengetahui gambaran hari yang akan datang.
Besok, Kamis 22 Oktober 2026, ada pesan khusus untuk menjaga kesehatan setiap pemilik bintang.
Mulai dari suasana hati hingga pola tidur, tiap tanda punya catatan yang berbeda. Simak satu per satu agar kamu bisa bersiap menghadapi hari tersebut dengan lebih baik.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 22 Oktober 2026.
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1. Aries (21 Maret – 19 April)
Kondisi tubuhmu pada hari itu cenderung prima, tetapi suasana hati bisa naik turun tanpa alasan jelas.
Jangan terlalu keras menekan diri sendiri, karena beban pikiran justru dapat memperburuk perasaanmu sepanjang hari itu.
Sempatkan beristirahat sejenak, lakukan kegiatan yang kamu sukai, atau berbincanglah dengan orang yang paling dekat denganmu.
Waktu santai yang singkat sekalipun mampu membuat suasana hatimu terasa jauh lebih baik dan ringan kembali.
2. Taurus (20 April – 20 Mei)
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