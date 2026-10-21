Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 04.29 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 22 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 22 Oktober 2026 / foto : Magnific/ pch.vector - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 22 Oktober 2026 / foto : Magnific/ pch.vector

JawaPos.com – Ramalan zodiak selalu menarik perhatian banyak orang yang ingin mengetahui gambaran hari yang akan datang.

Besok, Kamis 22 Oktober 2026, ada pesan khusus untuk menjaga kesehatan setiap pemilik bintang.

Mulai dari suasana hati hingga pola tidur, tiap tanda punya catatan yang berbeda. Simak satu per satu agar kamu bisa bersiap menghadapi hari tersebut dengan lebih baik.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 22 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Kondisi tubuhmu pada hari itu cenderung prima, tetapi suasana hati bisa naik turun tanpa alasan jelas.

Jangan terlalu keras menekan diri sendiri, karena beban pikiran justru dapat memperburuk perasaanmu sepanjang hari itu.

Sempatkan beristirahat sejenak, lakukan kegiatan yang kamu sukai, atau berbincanglah dengan orang yang paling dekat denganmu.

Waktu santai yang singkat sekalipun mampu membuat suasana hatimu terasa jauh lebih baik dan ringan kembali.

2. Taurus (20 April – 20 Mei)

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kendalikan Emosi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kendalikan Emosi

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22.16 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 21 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 21 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22.13 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Energi di Tengah Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Energi di Tengah Kesibukan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore