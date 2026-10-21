3 Shio yang Bisa Menularkan Rezeki ke Orang Lain, Akhir Tahun 2026 Bisa Kaya Sekeluarga

JawaPos.com - Berbicara mengenai rezeki, datang dan perginya salah satu nikmat hidup itu bisa melalui banyak hal.

Tidak banyak yang menyadari bila keberkahan semacam itu terkadang sampai melalui cara yang tidak biasa, salah satunya kehadiran seseorang.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan ada segelintir pihak yang bisa jadi penarik rezeki untuk orang di sekitarnya.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang bisa menularkan rezeki ke orang lain saat akhir tahun 2026 bisa kaya raya sekeluarga.

1. Shio Tikus

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio tikus biasanya dikenal dengan kerendahan dan kemurahan hatinya.

Dalam keadaan lapang maupun sempit, mereka selalu rendah hati membantu siapa pun dengan tulus.

Akhir tahun 2026 ini sendiri bisa jadi akan menjadi periode yang penuh dengan hal indah, sebab pintu rezekinya dibuka lebar.