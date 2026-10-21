Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.03 WIB

3 Shio yang Bisa Menularkan Rezeki ke Orang Lain, Akhir Tahun 2026 Bisa Kaya Sekeluarga

Shio yang bisa menularkan rezeki ke orang lain saat akhir tahun 2026 bisa kaya raya sekeluarga. (dok: pexels) - Image

Shio yang bisa menularkan rezeki ke orang lain saat akhir tahun 2026 bisa kaya raya sekeluarga. (dok: pexels)

JawaPos.com - Berbicara mengenai rezeki, datang dan perginya salah satu nikmat hidup itu bisa melalui banyak hal.

Tidak banyak yang menyadari bila keberkahan semacam itu terkadang sampai melalui cara yang tidak biasa, salah satunya kehadiran seseorang.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan ada segelintir pihak yang bisa jadi penarik rezeki untuk orang di sekitarnya.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang bisa menularkan rezeki ke orang lain saat akhir tahun 2026 bisa kaya raya sekeluarga.

1. Shio Tikus 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio tikus biasanya dikenal dengan kerendahan dan kemurahan hatinya.

Dalam keadaan lapang maupun sempit, mereka selalu rendah hati membantu siapa pun dengan tulus.

Akhir tahun 2026 ini sendiri bisa jadi akan menjadi periode yang penuh dengan hal indah, sebab pintu rezekinya dibuka lebar.

Hidup mereka sangat mungkin berubah karena rezeki datang dalam berbagai bentuk, sehingga secara finansial, kesehatan, dan lain sebagainya semua kian terasa baik. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 akan Banjir Uang, Pintu Rezekinya Dibuka Lebar-Lebar - Image
Zodiak

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 akan Banjir Uang, Pintu Rezekinya Dibuka Lebar-Lebar

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.32 WIB

3 Shio yang Bangkit Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Gebrakan Bikin Hidup Berubah Sukses - Image
Zodiak

3 Shio yang Bangkit Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Gebrakan Bikin Hidup Berubah Sukses

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.30 WIB

3 Weton yang Dapat Rezeki Besar di Akhir Tahun 2026, Tiap Hari Selalu Ada Uang yang Datang - Image
Zodiak

3 Weton yang Dapat Rezeki Besar di Akhir Tahun 2026, Tiap Hari Selalu Ada Uang yang Datang

Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore