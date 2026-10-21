Akhir Bulan Membawa Kejutan! 6 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Peluang Rezeki Tanpa Henti

JawaPos.com - Akhir bulan sering menjadi momen yang penuh pertimbangan, terutama ketika kebutuhan terus berjalan sementara pemasukan perlu diatur dengan cermat.

Namun, kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan bisa muncul kapan saja, baik melalui pekerjaan, usaha yang berkembang, maupun peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki gambaran karakter yang dipercaya berkaitan dengan cara seseorang menghadapi tantangan dan melihat peluang.

Ada yang dikenal gigih dalam bekerja, ada pula yang pandai membangun relasi dan berani mengambil langkah untuk mencapai tujuan.

Karakter-karakter tersebut kerap menjadi bagian dari ramalan mengenai keberuntungan, termasuk dalam urusan finansial.

Kali ini, 6 shio diprediksi berpeluang mengalami kejutan finansial menjelang akhir bulan.

Ramalan tersebut menggambarkan kemungkinan hadirnya pemasukan tambahan, kesempatan kerja, hingga perkembangan usaha yang membawa hasil positif.

Meski disebut berpeluang memperoleh rezeki tanpa henti, bukan berarti keuntungan akan datang secara terus-menerus atau tanpa usaha.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar ini? Simak ulasannya berikut dihimpun dari kanal YouTube Marcel wen pada Rabu (21/10).

1. Shio Kuda, Peluang Rezeki Bisa Datang dari Arah yang Tidak Terduga

Shio Kuda dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang energik, percaya diri, dan pantang menyerah ketika mengejar tujuan.

Mereka cenderung menyukai pengalaman baru, mudah bergaul, serta memiliki semangat untuk terus berkembang.

Karakter ini dapat membantu Shio Kuda membangun hubungan dengan banyak orang dan menemukan kesempatan yang mendukung perjalanan karier maupun usaha.

Menurut ramalan, Shio Kuda berpeluang mendapatkan kejutan finansial menjelang akhir bulan.