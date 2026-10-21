Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 21 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan, tanggung jawab pribadi, dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.
Keinginan menyelesaikan semua pekerjaan dengan sempurna bisa membuatmu terus beraktivitas meskipun energi mulai berkurang, sehingga penting untuk mengenali batas kemampuan diri sebelum kelelahan menumpuk.
Taurus tidak harus mengubah seluruh kebiasaan sehari-hari untuk menjaga kebugaran.
Penyesuaian sederhana yang dilakukan secara rutin justru dapat membantu membangun pola hidup yang lebih sehat dan mudah dipertahankan.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah waktu tidur karena tubuh membutuhkan kesempatan yang cukup untuk memulihkan tenaga setelah menjalani berbagai kegiatan.
Usahakan memiliki jadwal istirahat yang teratur dan hindari kebiasaan menunda tidur hanya demi menuntaskan pekerjaan yang sebenarnya masih bisa dilanjutkan keesokan hari.
Pola makan juga sebaiknya tidak diabaikan ketika jadwal sedang padat.
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Jawa Pos
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