Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Energi di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama ketika berbagai kegiatan dan gagasan baru membuatmu sulit menyediakan waktu untuk beristirahat.
Keinginan untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus mungkin membuatmu terus bergerak dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya tanpa menyadari bahwa tubuh dan pikiran juga membutuhkan jeda.
Gemini sebaiknya mulai mengatur kembali rutinitas harian agar aktivitas yang padat tidak menguras energi secara berlebihan.
Buatlah jadwal yang realistis dengan menyisihkan waktu istirahat di antara pekerjaan, khususnya setelah menyelesaikan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.
Kebiasaan mengerjakan terlalu banyak hal secara bersamaan bisa membuat pikiran terasa penuh dan meningkatkan rasa lelah.
Karena itu, cobalah menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu sebelum beralih ke urusan lain supaya perhatianmu tidak mudah terpecah.
Pola makan juga perlu dijaga meskipun jadwal harian sedang padat.
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Jawa Pos
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